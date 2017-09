International : Preis Pomerania Nostra 2017 an Historikerin Wolff-Powęska

Die polnische Historikerin Anna Wolff-Powęska erhält in diesem Jahr den Preis Pomerania Nostra. Die Professorin für Geisteswissenschaften gelte als eine der wichtigsten polnischen Expertinnen für deutsche Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen, teilten die Stifter des Preises am Montag in Greifswald mit. Ihre Schwerpunkte lägen in der Totalitarismus-Forschung und der Untersuchung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsverhältnisses und der politischen Philosophie. Der Preis, der die deutsch-polnische Zusammenarbeit würdigt, war 2003 ins Leben gerufen worden.