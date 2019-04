Verbraucher : Preisanstieg hat sich verlangsamt

von dpa

02. April 2019, 17:13 Uhr

Die Verbraucherpreise sind im März in Mecklenburg-Vorpommern etwas langsamer gestiegen als zuvor. Für ihren Lebensunterhalt mussten die Menschen 1,5 Prozent mehr Geld als im März 2018 aufwenden, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte. Im Februar hatten die Statistiker noch eine Jahresteuerungsrate von 1,6 Prozent errechnet. Teurer wurden vor allem Hotel- und Gaststättendienstleistungen mit einem Plus von 4,7 Prozent von März 2018 zu März 2019. Ausgaben für die Bildung verteuerten sich demnach um 3,3 Prozent, die für Gesundheit um zwei Prozent. Günstiger als vor einem Jahr seien Bekleidung und Schuhe (-0,6 Prozent) sowie Freizeit, Unterhaltung und Kultur (-0,4). Alkohol und Tabakwaren verteuerten sich um 2,7 Prozent, die Kosten rund ums Wohnen legten um 1,8 Prozent zu.