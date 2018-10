Festspiele : Preise der Festspiele MV an internationale Nachwuchsstars

Der Pianist Seong-Jin Cho, die Geigerin Noa Wildschut und das Busch Trio erhalten die Preise der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2018. Die Auszeichnungen sollen im Rahmen von Konzerten im Festspielsommer 2019 verliehen werden, wie eine Sprecherin des Klassik-Festivals mitteilte.

von dpa

26. Oktober 2018, 05:37 Uhr

Das Festspielpublikum sprach sich demnach für den südkoreanischen Pianisten Seong-Jin Cho aus. Er erhält den mit 5000 Euro dotierten Publikumspreis. Cho überzeugte demnach bei einem Konzert im Rahmen der Reihe «Junge Elite» am 8. August in Kummerow mit virtuosen Werken von Schumann, Beethoven und Chopin.

Den Wemag-Solistenpreis, der ebenfalls mit 5000 Euro dotiert ist, erhalte die junge niederländische Geigerin Noa Wildschut. «Sie begeisterte am 26. August 2018 bei einem Konzert im Rahmen des Sommercampus in Kooperation mit der Hochschule für Musik Rostock in der Stiftskirche in Bützow mit einem Violinkonzert von Mozart», hieß es.

Der mit 10 000 Euro dotierte Nordmetall-Ensemblepreis gehe an das vielversprechende britische Busch Trio. Mathieu van Bellen und die Brüder Ori und Omri Epstein waren im Rahmen einer «Landpartie» am 6. September 2018 in Mirow und Neu Drosedow mit Werken von Beethoven, Dvořák und Brahms aufgetreten.

Intendant Markus Fein sagte der Mitteilung zufolge: «Wir freuen uns sehr über die vielversprechenden internationalen Talente und begrüßen unsere neuen Preisträger in der Festspielfamilie.» Die Reihe «Junge Elite» und die daraus hervorgehenden Preisträger sind ein wichtiger Pfeiler der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die zu den größten Klassik-Festivals bundesweit gehören.