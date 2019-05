Film : Preise für «Systemsprenger» und Katharina Thalbach

Schon auf der Berlinale hatte er einen Bären bekommen. Nun räumte der Film «Systemsprenger» auf einem weiteren Festival ab. Und eine Grande Dame der Filmkunst bekam einen Ehrenpreis.

von dpa

05. Mai 2019, 10:20 Uhr

Das Drama «Systemsprenger» der Regisseurin Nora Fingscheidt hat beim 29. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern abgeräumt. Der Streifen gewann den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis «Fliegender Ochse», den Kritikerpreis und den Förderpreis der Defa-Stiftung. Damit setzte «Systemsprenger» seinen Erfolgszug bei deutschen Filmfestivals fort. Auf der diesjährigen Berlinale hatte er bereits einen Silbernen Bären erhalten - als Film, der neue Perspektiven eröffnet. Er handelt von einem gewalttätigen Mädchen, das von einer Unterbringung in die nächste geschoben wird und das Jugendhilfe-System an seine Grenzen bringt.

Der Ehrenpreis des Festivals, der «Goldene Ochse», ging an die Schauspielerin Katharina Thalbach (65). Sie wurde auch mit einer eigenen Filmreihe geehrt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte in ihrer Laudatio: «Ich glaube, jeder von uns hat ganz besondere Erlebnisse mit der wunderbaren Theater- und Filmschauspielerin Katharina Thalbach, die unverwechselbar jede Szene prägt, mit ihrer Energie und Präsenz, mit ihrer Stimme, die niemand vergessen kann, der sie einmal gehört hat.» Ehrenpreis bedeute: Es stehe ein wirklich großes Lebenswerk dahinter, eine künstlerische Leistung, die Eindruck macht und anerkannt ist. «All das haben Sie in Jahrzehnten künstlerischer Arbeit geschafft», sagte Schwesig zu Thalbach.

Insgesamt wurden bei dem Festival, das seit Dienstag und noch bis Sonntag läuft, Preise im Gesamtwert von 42 000 Euro vergeben.