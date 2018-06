Theater : Premiere von Flower-Power-Musical «Hair»

Im Rahmen des Rostocker Sommertheaters feiert das Flower-Power-Musical «Hair» am Samstag (19.30 Uhr) Premiere. Das Stück wurde erstmals Ende der 1960-er Jahre in New York aufgeführt. Es erzählt in schillernden Farben von der Aufbruchsstimmung einer ganzen Generation und dem Traum von einer besseren Welt. 50 Jahre später habe «Hair» nichts von der Anziehungskraft dieser Zeit verloren, hieß es vom Volkstheater: Die Tanzeinlagen, ansteckende Rhythmen und die Jahrzehnte überdauernden Hits wie «Let The Sunshine In», «Manchester England, England» oder «Aquarius» erzählen vom Wunsch nach Frieden, neuen Idealen, alternativen Lebensformen und Spiritualität. Die Rostocker Aufführung entstand in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

von dpa

23. Juni 2018, 09:22 Uhr

Im Rahmen des Sommertheaters des Volkstheaters unter dem Motto «Gaukler, Hippies, Abenteurer» laufen derzeit schon die Oper «Der Bajazzo» von Ruggero Leoncavallo und als Kinder- und Jugendaufführung «Die Abenteuer von Tom Sawyer». Spielort ist die Halle 207 auf dem ehemaligen Gelände der Neptun-Werft.