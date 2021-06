Theater : Premiere von Jacques-Offenbach-Operette in Neustrelitz

Seit Ende Mai proben die Beteiligten an Jacques Offenbachs Operette „Pariser Leben“ auf der Bühne vor der Schlosskirche in Neustrelitz. Nun kann es endlich losgehen.

Neustrelitz | Vor der eindrucksvollen Kulisse der Schlosskirche in Neustrelitz wird am kommenden Freitag die Premiere von Jacques Offenbachs Operette „Pariser Leben“ gefeiert. Bis zum 10. Juli sind 14 Vorstellungen auf dem Schlossberg geplant. „Jede wird mit einem Feuerwerk gekrönt“, sagte die Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, We...

