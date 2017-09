Bildung : Privatschulverband: Freie Schulen bedeuten nicht Elite

Schwerin (dpa/mv) - Der Verband Deutscher Privatschulen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich kritisch zur aktuellen Debatte um die Schulwahl von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für ihren Sohn geäußert. «Die freien Schulen und alle am Bildungserfolg unserer Kinder beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sind befremdet darüber, dass man sich dafür rechtfertigen muss, sein Kind auf eine freie Schule zu schicken. Freie Schulen sind Produkt der wiedergewonnenen Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern», erklärte Landesverbandschefin Barb Neumann am Donnerstag.