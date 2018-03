Immobilien : Problem-Block in Prora vor der Ausschreibung

von dpa

Der Kreistag Vorpommern-Rügen entscheidet am Montag über die Zukunft des Blockes 5 in der NS-Hinterlassenschaft Prora auf der Insel Rügen. Der Block im Eigentum des Landkreises Vorpommern-Rügen ist - bis auf eine neue Jugendherberge in einem kleinen Teil des 450 Meter langen Gebäudes - noch immer unsaniert. Der Kreis will nun eine Ausschreibung starten und etwa 300 Meter des Blockes - die Kämme 1 bis 6 - an einen Investor verkaufen. Parallel soll für den Kamm 7 mit der Liegehalle ein Eigentümer oder Erbbaurechtsträger für 40 Jahre gefunden werden, der den historischen Vereinen diesen Bereich kaltmietfrei zur Verfügung stellt. Und als dritte Bedingung: Der bestehende Erbbaurechtsvertrag mit dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) muss verändert werden. «Es ist die komplizierteste Vertragslösung, die ich als Landrat je auf den Weg gebracht habe», sagte Kreischef Ralf Drescher (CDU).