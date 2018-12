Kriminalität : Profilbild einer Frau wird Handy-Dieb zum Verhängnis

von dpa

17. Dezember 2018, 14:17 Uhr

Seine Liebe zum Profilbild einer Frau in einem gestohlenen Handy ist einem Dieb in Schwerin zum Verhängnis geworden. Der 38-Jährige soll das Mobiltelefon am Samstag in der Landeshauptstadt aus einem Transporter gestohlen haben, wie die Polizei am Montag berichtete. Auf dem Gerät entdeckte er das Profilbild der jungen Frau, konnte nicht widerstehen und nahm Kontakt zu ihr auf. Er verabredete ein Treffen. Was er nicht wusste: Sie ist die Lebensgefährtin des Bestohlenen. Die Frau alarmierte die Polizei und der Dieb wurde bei dem Treffen am Sonntag festgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Der 38-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.