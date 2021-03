Bevölkerung : Prognose: 2040 weniger Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern geht die Einwohnerzahl einer neuen Prognose zufolge in den kommenden 20 Jahren spürbar zurück.

Bonn | Wie aus Berechnungen hervorgeht, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung am Dienstag in Bonn veröffentlichte, werden die beiden Landkreise in Vorpommern sowie die Mecklenburgische Seenplatte besonders von dem erwarteten Bevölkerungsschwund bis 2040 betroffen sein. Die Experten gehen für diese ohnehin schon dünn besiedelten Regionen v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.