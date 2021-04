Bildung : Prognose: 600 bis 800 neue Lehrer pro Jahr benötigt

Gesucht werden in MV vor allem Lehrerinnen und Lehrer für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch. Insgesamt müssen es in den kommenden Jahren jeweils Hunderte im Bundesland sein.

Schwerin | Nach einer Prognose des Bildungsministeriums müssen in den kommenden fünf Jahren jeweils 600 bis 800 Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt werden. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Lehrerbedarfsprognose hervor, die das Ministerium dem Kabinett vorgelegt hat. „Mecklenburg-Vorpommern hat auch in den kommenden Jahren einen großen Lehr...

