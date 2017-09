Arbeitsmarkt : Programm Bürgerarbeit für 200 Langzeitarbeitslose startet

Das Programm Bürgerarbeit in Mecklenburg-Vorpommern kann starten. Am Mittwoch seien die Fördergrundsätze in Kraft getreten, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit. Noch in diesem Jahr sollen 200 Langzeitarbeitslose eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten.