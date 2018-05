Agrar : Programm «Lernen auf dem Bauernhof» mit Schülern gestartet

Statt zur Schule sind Zweitklässler aus Wismar am Mittwoch in den Kuhstall gegangen. In dem Unternehmen MAG Milch und Marktfrucht Gressow (Nordwestmecklenburg) wurde das Programm «Lernen auf dem Bauernhof» für ganz Mecklenburg-Vorpommern gestartet. In den kommenden fünf Wochen können jeweils zwei Grundschulklassen aus 52 Schulen einen Tag in einem Landwirtschaftsbetrieb verbringen, teilte das Agrarministerium mit. 46 Landwirtschaftliche Betriebe beteiligen sich an der Aktion für rund 1300 Mädchen und Jungen.

von dpa

23. Mai 2018, 12:49 Uhr

In Gressow durften knapp 50 Schüler im Melkstand beim Melken zuschauen und später an einer Attrappe das Melken mit der Hand selbst probieren. Die Kinder halfen in Gruppen, Futterrationen zusammenzustellen und auszuteilen und übten das Buttern per Hand. Außerdem gab es ein gesundes Frühstück mit Milch und Joghurt, Obst und Gemüse.

Der Vizepräsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Gerd Göldnitz, sagte: «Wir wollen weniger graue Theorie und mehr buntes Praxiswissen in den Schulalltag bringen und erhoffen uns von dem Programm, dass Kinder und Lehrer unsere Begeisterung und Liebe für die Landwirtschaft spüren.» Das Projekt «Lernen auf dem Bauernhof» wird laut Ministerium in erster Linie vom Landesbauernverband und den 15 Regionalbauernverbänden unterstützt. Ein zweites Projekt, «Ernährungsbildung in der Schule», wird vom Landfrauenverband an den teilnehmenden Schulen abgedeckt. Die beiden Aktionen sind für alle 91 Schulen bestimmt, die über das EU-Schulprogramm wöchentlich mit Obst oder Milch beliefert werden.