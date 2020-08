Kriminalität : Propaganda für Hitler-Stellvertreter: Staatsschutz ermittelt

Im Zusammenhang mit mehreren Propagandadelikten um den Kriegsverbrecher und Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß ermittelt der Staatsschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden auf einem Friedhof in Altentreptow bei Neubrandenburg schwarze Holzkreuze vor einem Denkmal für Kriegsgefallene aufgestellt. In weißer Schrift wurde dabei an den Todestag von Heß am 17. August 1987 erinnert. Ein Gärtner habe die etwa 1,50 Meter hohen Holzkreuze sichergestellt. Unklar sei noch, wann diese aufgestellt worden waren.

von dpa

17. August 2020, 16:29 Uhr