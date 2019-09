Demonstrationen : Protestaktionen zum globalen Klimastreik auch im Nordosten

von dpa

20. September 2019, 02:06 Uhr

Rostock/Schwerin/Neubrandenburg (dpa/mv) - Der globale Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung erfasst auch Mecklenburg-Vorpommern. Heute sind in mindestens elf Städten des Landes Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz und nachhaltige Produktionsweisen geplant. Die größte Aktion wird es in Rostock geben. Die Organisatoren dort erwarten nach eigenen Angaben etwa 2000 Teilnehmer. Größere Demonstrationen sind auch für Schwerin, Ludwiglust, Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg, Demmin, Anklam, Greifswald und Bergen auf Rügen angemeldet worden. Bundesweit sind in mehr als 500 deutschen Städten Proteste geplant. In der Landespolitik rufen die vielfach während des Schulunterrichts stattfindenden Aktionen ein geteiltes Echo hervor.