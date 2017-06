Kirche : Protestanten und Katholiken im Norden feiern Pfingsten

Hunderte Protestanten und Katholiken aus Norddeutschland wollen am Montag in Schwerin gemeinsam das Pfingstfest feiern und an 500 Jahre Reformation erinnern. Nach einem Gottesdienst im Dom ist eine große Open-Air-Mittagstafel auf dem Marktplatz geplant, wie die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg am Donnerstag mitteilten. Der evangelische Landesbischof Gerhard Ulrich und der katholische Erzbischof Stefan Heße beschworen mit Blick auf das Pfingstfest den Geist der Verständigung.