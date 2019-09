Demonstrationen : Proteste für Klimaschutz und Nachhaltigkeit gestartet

von dpa

20. September 2019, 11:04 Uhr

Zum Auftakt der Klima-Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitagmorgen in Waren etliche Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 250 Aktivisten auf dem Marktplatz der Stadt. Die Initiative dazu war von der evangelischen Kirchgemeinde der Müritz-Stadt ausgegangen. Die Demonstration ist Teil des globale Klimastreiks, zu dem die Fridays for Future-Bewegung aufgerufen hat. In Deutschland wollen sich rund 500 Städte beteiligen. In Mecklenburg-Vorpommern sind in mindestens zwölf Städten Veranstaltungen angemeldet worden. Zur größten Aktion im Nordosten erwarten die Veranstalter am Mittag in Rostock etwa 2000 Teilnehmer. Die von der jungen Schwedin Greta Thunberg angestoßene Bewegung fordert von der Politik mehr Tempo und Ehrgeiz im Kampf gegen den Klimawandel.