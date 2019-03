Schulen : Provinzial zeichnet Schülerzeitungen im Norden aus

Die Schülerzeitung «Fred» des Bernstorff-Gymnasiums in Satrup im Kreis Schleswig-Flensburg und der «Stichling» des Friderico-Francisceum Gymnasium in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern sind bei einem Wettbewerb die besten Schülerzeitungen im Norden geworden. Sie siegten beim Schülerzeitungswettbewerb der Provinzial-Versicherung. Den ersten Platz bei den Grundschulen belegte der «Büttenwarder Bote» aus Grönwohld im Kreis Stormarn. Insgesamt hätten sich in diesem Jahr 45 Schülerredaktionen an dem Wettbewerb beteiligt, sagte der Pressesprecher der Provinzial Nord, Heiko Wischer, am Dienstag.

von dpa

05. März 2019, 15:54 Uhr

Den Siegern winken Besuche von hochkarätigen Sportveranstaltungen und in einer Kindernachrichtenredaktion. Der Wettbewerb habe gezeigt, dass in beiden Bundesländern das Thema Schülerzeitung nach wie vor ein wichtiges Instrument sei, um den Dialog an einer Schule zu fördern und die Medienkompetenz zu schulen, sagte Wischer.