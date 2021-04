Prozesse : Prozess: Bäckerei-Betreiber bestreiten Steuerhinterziehung

Wegen mutmaßlicher gemeinschaftlicher Steuerhinterziehung müssen sich ein Bäcker und seine frühere Ehefrau aus Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sowie ein Steuerberater aus Hamburg vor dem Landgericht Schwerin verantworten.

Schwerin | Die Staatsanwaltschaft warf ihnen am Mittwoch vor, rund 1,3 Millionen Euro an Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer für die Jahre 2005 bis 2010 hinterzogen zu haben. Die drei Angeklagten sollen Bargeld aus den Kassen der Bäckereifilialen genommen und es auf ein Konto in der Schweiz gebracht haben, um dafür keine Steuern zahlen zu müssen. Sie bestri...

