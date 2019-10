Prozesse : Prozess-Beginn nach Überfall auf Juwelier in Bad Doberan

von dpa

08. Oktober 2019, 05:30 Uhr

Wegen Verdacht des schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an ein 32-Jähriger vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Januar 2011 zusammen mit zwei Komplizen einen Juwelier in Bad Doberan ausgeraubt und verletzt zu haben. Der aus Armenien stammende Angeklagte war nach der Tat in die Kaukasusrepublik geflüchtet und hatte sich erst im Februar dieses Jahres den Behörden gestellt. Seine Komplizen waren bereits vor acht Jahren gefasst und zu jeweils sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafen haben sie bereits verbüßt.