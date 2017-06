Prozesse : Prozess gegen 65-Jährigen wegen versuchter Vergewaltigung

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Ein Mann aus Rostock muss sich von heute an unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Die Anklage wirft dem 65-Jährigen zehn Straftaten vor, neben zwei versuchten Vergewaltigungen auch zwei sexuelle Nötigungen und weitere Delikte, teilte das Landgericht mit. Alle Taten hätten im November 2016 stattgefunden. Die Opfer seien zur Tatzeit zwischen 11 und 84 Jahre alt gewesen. Das elfjährige Mädchen soll er aufgefordert haben ihn zu begleiten, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Der Mann war im Dezember festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut Gerichtssprecherin Hansje Eidam bestreitet er die Vorwürfe.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 01:54 Uhr