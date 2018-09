Prozesse : Prozess gegen Anwalt: Untreue und schwerer Betrugsversuch

Wegen Untreue und versuchten Betrugs in einem besonders schweren Fall muss sich ein Rechtsanwalt von heute an vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der Mann soll sich 2004 durch Einreichung einer von vornherein aussichtslosen Schadenersatzklage über 18,7 Millionen Euro gegen zwei frühere Vorstände der Stralsunder Sparkasse ein lukratives Prozessmandat verschafft haben. In dem Prozess soll er im Auftrag des mittlerweile gestorbenen früheren Stralsunder Oberbürgermeisters Harald Lastovka bewusst falsche Kündigungsgründe vorgebracht haben.

von dpa

06. September 2018, 05:41 Uhr

Der Anwalt war 2012 vom Landgericht Stralsund zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Strafe von 10 000 Euro verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil ein Jahr später jedoch vollständig auf und verwies es zur Neuverhandlung nach Rostock. In dem Stralsunder Prozess ging es um die Kündigung der beiden Sparkassenvorstände, die den Prozess schließlich gewannen. Sie waren die schärfsten Kritiker einer damals geplanten Privatisierung des finanziell angeschlagenen Instituts, die von Lastovka vorangetrieben wurde und schließlich scheiterte.