Prozesse : Prozess gegen mutmaßliche Brandstifter gestartet

von dpa

06. Juni 2018, 09:31 Uhr

Vor dem Landgericht Stralsund hat am Mittwoch ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Brandstifter begonnen. Die 20 und 24 Jahre alten Männer, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren, müssen sich wegen einer über drei Jahre andauernden Brandserie verantworten. Sie sollen laut Anklage zwischen August 2014 und Dezember 2017 insgesamt 14 Brände in Greifswald gelegt und dabei einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht haben. Allein bei einem Feuer in der ehemaligen HNO-Klinik der Universitätsmedizin sei ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Das Feuer breitete sich im gesamten Haus aus und setzte den Dachstuhl in Brand. Zu dem Prozess sind drei Sachverständige und 19 Zeugen geladen. Das Verfahren wird vor der Jugendkammer verhandelt. Es wurden fünf Verhandlungstage angesetzt.