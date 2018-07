Kriminalität : Prozess gegen mutmaßlichen Hells Angel: Urteil erwartet

von dpa

18. Juli 2018, 02:07 Uhr

Im Drogenprozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Hells Angels werden am Mittwoch im Rostocker Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der heute 28-jährige Hamburger soll laut Anklage in den Jahren 2016 und 2017 mit größeren Mengen Marihuana gehandelt haben, hatte das Gericht zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt. Die Drogen soll er in Mengen bis zu sechs Kilogramm vorrätig gehabt haben. Bei einer Hausdurchsuchung im November vergangenen Jahres waren Marihuana, 32 Gramm Kokain und knapp 1500 Euro Bargeld gefunden worden.