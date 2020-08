Prozesse : Prozess: Hauptangeklagter gesteht, Motiv Drogensucht

Im Prozess wegen erpresserischen Menschenraubes am Landgericht Neubrandenburg hat der Hauptangeklagte ein Geständnis abgelegt. Er habe von der Familie der Studentin Geld erpressen wollen, um seine Kokainsucht zu finanzieren, erklärte der 21-Jährige am Donnerstag. Zuvor habe er in der Wohnung seines Bekannten eine Schreckschusspistole versteckt. Der ebenfalls angeklagte 19-Jährige, der die Frau in seine Wohnung gelockt haben soll, habe davon nichts gewusst. Die Erpressung schlug fehl, weil der Vater der Studentin es am Telefon ablehnte, 15 000 Euro zu zahlen und vorbeizubringen. (Az.: 23 KLs 17/20 jug)

von dpa

27. August 2020, 12:49 Uhr