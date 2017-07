Prozesse : Prozess im Berufungsverfahren gegen zwei Atomgegner

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Zwei 29 und 38 Jahre alte Männer müssen sich mehr als sechs Jahre nach einem Castor-Transport in das atomare Zwischenlager Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wegen versuchter Nötigung vor Gericht verantworten. Sie hatten sich am 17. Februar 2011 in Buchenhorst bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit einem Eisenrohr an Gleise gekettet, um den Transport der Behälter von Karlsruhe nach Lubmin kurz vor dem Erreichen des Ziels zu stoppen.

Sie waren 2013 vom Amtsgericht Ribnitz-Damgarten freigesprochen worden. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 00:30 Uhr