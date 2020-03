Prozesse : Prozess: Mutmaßliches Opfer soll Zeugin gedroht haben

Mit der Vernehmung mehrerer Zeugen ist am Dienstag vor dem Landgericht Schwerin der Prozess gegen einen 38 Jahre alten mutmaßlichen Vergewaltiger aus Wismar fortgesetzt worden. Eine Mitbewohnerin des in einem Asylbewerberheim untergebrachten mutmaßlichen Opfers sagte aus, die Frau habe sie zu einer Falschaussage aufgefordert. Demnach sollte sie berichten, ein Telefonat mitgehört zu haben, in dem der Angeklagte das spätere Opfer im September 2019 zu sich nach Hause zum Essen eingeladen habe. Ihr seien anderenfalls Schläge angedroht worden, sagte die Zeugin. Bei ihrer Vernehmung bei der Polizei im September hatte die Zeugin den Angaben zufolge diese Drohungen nicht erwähnt.

von dpa

24. März 2020, 16:52 Uhr

Für die Vernehmung des mutmaßlichen Opfers schloss das Gericht die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung aus. Damit sollte die Intimsphäre der 49-Jährigen geschützt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Frau unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort bedrohte und verletzte er sie demnach mit einem Messer, zwang sie, sich auszuziehen und missbrauchte sie. Der Angeklagte bestreitet laut Verteidiger die Vorwürfe, wolle sich aber dazu weiter nicht äußern.

Die Frau war am Abend der mutmaßlichen Tat zur Polizei gegangen. Der Mann wurde kurze Zeit später festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Den Ermittlungsunterlagen zufolge wurden in der Wohnung des Mannes, an dem vermeintlichen Tatmesser und unter den Fingernägeln der Frau DNA-Spuren sichergestellt.