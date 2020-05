Prozesse : Prozess um Anschlag auf Polizeiautos: Plädoyers und Urteil

Fast sechs Monate nach einem Brandanschlag auf Polizeiautos in Stralsund soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter heute abgeschlossen werden. Das Amtsgericht Stralsund will zunächst die Plädoyers hören und danach das Urteil für den 61-jährigen Angeklagten verkünden. Dem Mann aus Stralsund werden Brandstiftung und weitere Vergehen vorgeworfen. So soll er Passanten mit einer Zwille - eine Art Schleuder - beschossen und Bankautomaten zerstört haben.

von dpa

14. Mai 2020, 05:37 Uhr

Der Angeklagte ist laut Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit bereits aufgefallen, weil er staatliche Anordnungen gezielt verweigert und Leute bedroht haben soll. Er werde aber nicht der Reichsbürgerszene zugerechnet. Am 26. November 2019 waren fünf Brandsätze an Polizeiautos unweit eines Reviers in der Altstadt gelegt worden. Drei Fahrzeuge brannten aus oder wurden stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.