Prozesse : Prozess um Brandserie in Region Neubrandenburg gestartet

Prozess um Brandserie in Region Neubrandenburg gestartet

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter hat am Montag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg begonnen. Dem 42-jährigen Neubrandenburger wirft die Staatsanwaltschaft schwere Brandstiftung in drei Fällen vor. Er soll im Oktober 2016 ein Feuer im Flur eines Hochhauses in Neubrandenburg gelegt haben, bei dem ein älterer Mann und drei Kinder verletzt wurden. Der Brand hatte für Aufsehen gesorgt, weil in dem Haus auch Flüchtlinge wohnten, so dass zunächst ein ausländerfeindliches Motiv vermutet worden war. Dies schloss die Polizei aber später aus.