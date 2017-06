Prozesse : Prozess um Einbruchserie: Plädoyers und Urteile erwartet

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um eine spektakuläre Einbruchserie in der Region Stavenhagen/Malchin an der Mecklenburgischen Seenplatte fortgesetzt. Die Kammer will die Plädoyers hören und am Nachmittag Urteile sprechen. Den 27 und 23 Jahre alten Angeklagten wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Sie hatten vor Gericht gestanden, im Herbst 2016 rund 107 000 Euro Bargeld und eine Münzsammlung aus einer Wohnung in Stavenhagen gestohlen zu haben. Bei der Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando wurde ein Polizist fast überfahren und der Wagen der Männer mit Schüssen gestoppt.