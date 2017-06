Prozesse : Prozess um Frauenleiche in Koffer: Urteil erwartet

Im Prozess um eine Leiche in einem Koffer wird heute das Urteil des Hamburger Landgerichts erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Rostock stammenden Angeklagten vor, seine 49 Jahre alte Lebensgefährtin in der Nacht zum 9. Mai 2016 in Hamburg-Barmbek erstochen zu haben. Der 51-Jährige soll der Frau in seiner Wohnung eine zwölf Zentimeter lange Klinge ins Herz gestoßen und die Leiche in einem Koffer versteckt haben. Die Getötete wurde nach einer Wohnungsüberprüfung von der Polizei entdeckt. Zuvor hatte die Tochter des Opfers eine Vermisstenanzeige aufgegeben.