Prozesse : Prozess um Handel mit Kokain und Marihuana in großen Mengen

Wegen des Handels mit Kokain und Marihuana in großen Mengen müssen sich von kommenden Freitag an drei Männer vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern im Alter von 27 bis 44 Jahren vor, von Anfang 2016 an bis März dieses Jahres mit insgesamt 3,3 Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben. Nach Angaben des Gerichts sind sie auch wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und schweren Raubes angeklagt. Basis des Trios sei unter anderem ein Tattoo-Studio in der Rostocker Innenstadt gewesen. Alle Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft, es sind Verhandlungstermine bis Dezember angesetzt.

von dpa

03. September 2018, 11:15 Uhr

In die Verbrechen soll ein weiterer Mann verwickelt sein, der rund ein Kilogramm Kokain weiterverkauft haben soll. Er soll dazu von zwei der Angeklagten mit Gewalt gezwungen worden sein. Dieser habe gegen die Angeklagten ausgesagt, gegen ihn laufe ein gesondertes Verfahren.