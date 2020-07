Prozesse : Prozess um Handtaschen-Raubserie geht weiter: Zeugen geladen

Der Prozess um eine Handtaschen-Raubserie wird heute am Amtsgericht Neubrandenburg fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Angeklagten vor, im Frühjahr 2016 in Neubrandenburg mindestens drei ältere Frauen überfallen zu haben, wobei ein 79 Jahre altes Opfer schwer verletzt wurde. Das Gericht will zwei Geschädigte und Polizisten als Zeugen hören. Ob es bereits zu Plädoyers und einem Urteil kommt, ist noch unklar.

von dpa

23. Juli 2020, 02:39 Uhr