Prozesse : Prozess um Handtaschen-Raubserie verzögert sich

Der Prozess um eine Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg, der am Montag enden sollte, verzögert sich. Wie Richterin Tanja Krüske am Amtsgericht sagte, fehlte ein wichtiger Zeuge, der nun am 19. August gehört werden soll. Dann seien auch Plädoyers und Urteil geplant. Krüske sagte, dass der 30-Jährige Angeklagte in einem der drei angeklagten Fälle auch wegen schweren Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt werden könne. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm bisher Raub in Tateinheit mit Körperverletzung vor. (Az.: 722 Js 9763/17)

von dpa

10. August 2020, 11:18 Uhr