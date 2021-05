Prozesse : Prozess um Kokain: Trio flog wegen geknacktem Netzwerk auf

Der Prozess gegen drei Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels am Landgericht Neubrandenburg steht im Zusammenhang mit einer aufsehenerregenden Datenabfangaktion französischer Ermittler.

Leezen | Das wurde am Mittwoch bei der Verhandlung in Neubrandenburg bekannt. Hintergrund sind die sogenannten Encrochatdaten von 2020, durch die in der EU bisher mehr als 1800 mutmaßliche Drogenhändler und andere Tatverdächtige aufgeflogen waren. Die Daten hatten die französischen Behörden gewonnen, weil sie einen Server für Krypto-Handys geknackt hatten, die...

