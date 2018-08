Prozesse : Prozess um Mord an Anwältin geht weiter: Urteil erwartet

von dpa

28. August 2018, 10:42 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Dienstag der Mordprozess gegen einen 80-jährigen Mann fortgesetzt worden, der in Waren an der Müritz eine Anwältin erschossen hat. Zunächst wollte die Schwurgerichtskammer eine Entschädigungsregelung zwischen den Hinterbliebenen des Opfers und dem Angeklagten vermitteln. Danach sollten die Plädoyers und am Nachmittag das Urteil folgen. Der Rentner hatte gestanden, am 1. Februar eine Anwältin in ihrer Kanzlei erschossen zu haben. Hintergrund war ein jahrelanger Streit um rund 94 000 Euro, die der Mann der Anwältin dem 80-Jährigen nach einem Zivilurteil schuldete. Dem Rentner wird Mord aus Heimtücke vorgeworfen. Das Gericht hält auch eine Verurteilung wegen Totschlags für möglich.