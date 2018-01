Prozesse : Prozess um Polizeieinsatz von Lutheran geht weiter

von dpa

30. Januar 2018, 07:18 Uhr

Am Amtsgericht Ludwigslust wird am Dienstag der Prozess gegen einen 29 Jahre alten Mann fortgesetzt, der im Februar 2016 in Lutheran (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Auto eine Polizeisperre durchbrochen und dabei eine Polizisten verletzt haben soll. Der mutmaßliche Fluchtversuch war durch einen gezielten Schuss der Polizei gestoppt worden, wobei der Angeklagte ein Auge verlor. Zum Prozessauftakt in der Vorwoche hatte er angegeben, die zivil gekleideten Beamten des Mobilen Einsatzkommandos nicht als Polizisten erkannt zu haben. Die Hamburger Spezialeinheit war dem Wagen über eine längere Strecke gefolgt und wollte eigentlich den per Haftbefehl gesuchten Besitzer des Wagens festnehmen. Sie vermuteten ihn fälschlicherweise als Beifahrer in dem Auto.