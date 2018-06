Prozesse : Prozess um Steuerhinterziehung von 8,4 Millionen Euro

Wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung in Millionenhöhe müssen sich fünf Angeklagte vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die Beschuldigten sollen aus steuerfreiem Schmieröl und bereits versteuertem Dieselkraftstoff ein Gemisch hergestellt haben, das sie unter Umgehung der Energiesteuer als Kraftstoff weiterverkauften, teilte das Gericht am Dienstag mit. Der Steuerschaden: rund 8,4 Millionen Euro. Der 49-jährige Hauptangeklagte habe in dem seit Montag laufenden und wohl bis September dauernden Prozess ein Geständnis angekündigt.

von dpa

05. Juni 2018, 12:20 Uhr

Die Staatsanwaltschaft lege dem 49-Jährigen von Januar 2013 bis Juli 2014 Betrug in 462 Fällen zur Last, davon soll er 289 Mal zusammen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau gehandelt haben. Die beiden Hauptangeklagten waren laut Gericht zunächst nach Uruguay geflüchtet. Sie wurden im Dezember 2017 am Flughafen in Madrid festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Der Hauptangeklagte sitzt in Untersuchungshaft.