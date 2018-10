Prozesse : Prozess um tödlichen Einbruch: Polizeischütze als Zeuge

Mit einer sogenannten verdeckten Anhörung ist am Landgericht Neubrandenburg am Montag der Prozess um einen Einbruch fortgesetzt worden, bei dem ein Täter erschossen worden war. Angeklagt sind zwei Komplizen des Getöteten, die den Einbruch am 1. März in ein Döner-Bistro in der Neubrandenburger Oststadt vor Gericht auch gestanden haben.

von dpa

15. Oktober 2018, 10:18 Uhr

Zunächst sollte - entgegen ersten Planungen - der Polizist als Zeuge angehört werden, der aus Notwehr die tödlichen Schüsse abgab. Dabei sitzt der Beamte in einem anderen Raum hinter einer Leinwand, damit er nicht erkannt werden kann.

Den 40 und 27 Jahre alten türkischstämmigen Berlinern wird schwerer räuberischer Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Sie wollten Geld und Schmuck stehlen. Das Trio erbeutete rund 35 000 Euro aus einem Spielautomaten im Bistrokeller, wurde aber im Lokal von Polizisten gestellt. Der Neffe des 40-Jährigen hatte laut Polizei einen Beamten mit Pfefferspray attackiert. Dieser habe den Angreifer dann in Notwehr getötet.

Die Kammer will am Nachmittag möglichst die Plädoyers in dem Verfahren hören und den Fall zügig abschließen.