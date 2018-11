Prozesse : Prozess wegen mutmaßlicher Drogenbande gestartet

von dpa

26. November 2018, 09:30 Uhr

Fünf Monate nach einer Polizeirazzia in drei Bundesländern hat am Landgericht Neubrandenburg der Prozess gegen drei mutmaßliche Drogenhändler begonnen. Den 28, 30 und 39 Jahre alten Männern aus der Region wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßigen Drogenhandel in mindestens acht Fällen vor. Sie sollen mit weiteren Verdächtigen mindestens 23 Kilogramm unterschiedlicher Betäubungsmittel besorgt und gewerbsmäßig vertrieben haben. Im Juni waren 15 Gebäude und Grundstücke in Waren und Dörfern der Region sowie in Hamburg und Sachsen-Anhalt durchsucht worden. Dabei wurden kiloweise Kokain, Amphetamine, Marihuana und Ecstasy-Pillen sowie eine sechsstellige Summe Bargeld, das aus dem Drogenverkauf stammen soll, beschlagnahmt. Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen.