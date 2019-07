Prozesse : Prozess wegen versuchter Tötung von Prostituierten beginnt

Am Landgericht Rostock beginnt am kommenden Dienstag der Prozess gegen einen 28-Jährigen wegen zweifacher versuchter Tötung von Prostituierten. Wie das Landgericht am Dienstag berichtete, soll er im Oktober 2018 und im Januar dieses Jahres die Frauen über eine Internetplattform in seine Wohnung bestellt haben. Die erste Frau habe er mit einem Messer bedroht. Als sie sich wehrte, sei es zu einem Kampf gekommen, bei dem die Frau Schnittverletzungen im Gesicht und am Körper erlitt. Bei der Flucht habe die Geschädigte sich zudem das Sprunggelenk gebrochen. Die Frau habe den Peiniger angezeigt, es sei aber kein Haftbefehl erlassen worden.

von dpa

02. Juli 2019, 16:44 Uhr

Auch die zweite Frau habe der Mann mit einem langen Küchenmesser bedroht, wie das Gericht berichtete. Auch hier sei es zum Kampf gekommen, in dessen Verlauf der Mann sein Opfer schlug, würgte und entkleidete. Nachdem sie das Bewusstsein wiederlangte, habe sie flüchten können. Der Mann sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.