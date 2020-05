Bildung : Prüfungsstart an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

08. Mai 2020, 00:17 Uhr

Mit der Abschlussklausur im Pflichtfach Deutsch beginnen am heutigen Freitag in Mecklenburg-Vorpommern die Abiturprüfungen. Nach Angaben des Bildungsministeriums folgen für die landesweit rund 6100 Abiturienten in der kommenden Woche dann Prüfungen unter anderem in den Fächern Kunst, Englisch und Mathematik. Die bis zum 30. Mai anberaumten Prüfungen sind wegen der wochenlangen Schulschließungen umstritten. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) räumte ein, dass sie angesichts der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen stehen. Doch sei der für den Abiturjahrgang notwendige Unterrichtsstoff bis zur coronabedingten Schulschließung Mitte März behandelt gewesen. Der Landesschülerrat hatte den Verzicht auf die Abschlussprüfungen in diesem Jahr gefordert.