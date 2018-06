Katastrophenschutz : Pütnitz: Katastrophenschutzübung wegen Hitze früher beendet

Die tropischen Temperaturen bringen die Katastrophenschützer bei ihrer Übung auf dem Flugplatz Pütnitz an die Belastungsgrenze. Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, wird der Einsatz eher beendet.

von dpa

09. Juni 2018, 14:23 Uhr

Die Katastrophenschutzübung auf dem Flugplatz Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstag wegen der großen Hitze früher beendet worden. «Wir hatten hier gefühlte 40 Grad in der Sonne», berichtete Karsten Neumeister, Dezernent für Katastrophenschutz im Land Mecklenburg-Vorpommern. 450 Menschen nahmen an der Übung für den Ernstfall teil, darunter 250 Einsatzkräfte und 100 Darsteller.

Das Übungsszenario war eine Windhose auf einem Open-Air-Konzert mit 25 000 Besuchern, die Bühnen zum Einsturz bringt und 100 Besucher verletzt. Auch ein Blitzeinschlag in einen Fahnenmast gehörte zum Szenario. «Auf Schadensereignisse dieser Art müssen wir gut vorbereitet sein. Extremwetterlagen hat es auch in unserem Bundesland schon gegeben», hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) im Vorfeld erklärt.

An der Übung nahmen unter anderem Einsatzkräfte aller Kommunen, des Technischen Hilfswerks, Feuerwehr, Polizei und medizinisches Notfallpersonal teil. Sie sollen so Erfahrungen in Krisenmanagement bei der «Bewältigung einer Großschadenslage mit einem Massenanfall von Verletzten nach einem Extremwetterereignis» sammeln, hieß es.

Zur Analyse beobachteten zwölf Studenten der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg das Geschehen. «Es gibt immer Reibungspunkte in der Kommunikation bei so einem großen Einsatz. Deshalb wird eine umfangreiche Analyse vorgenommen», erklärte Neumeister.