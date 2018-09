Unfälle : Quad-Fahrer unterschätzt Steigung: Zwei Verletzte

von dpa

16. September 2018, 20:02 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Quad hat sich ein 56-jähriger Fahrer am Sonntag in der Mecklenburgischen Schweiz bei Lalendorf (Landkreis Rostock) schwer verletzt. Das vierrädrige Motorradfahrzeug kippte an einem steilen Wiesenhang nach hinten, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Fahrer habe die Steigung wohl unterschätzt. Er schlug mit dem Helm auf einen Feldstein und kam per Rettungshubschrauber nach Rostock in eine Klinik. Seine Frau und Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt, alarmierte die Retter und kam selbst in eine Klinik nach Güstrow. Beide wohnen in einem Nachbarort.