Unfälle : Radfahrer prallt mit Auto zusammen: Augenverletzung

17. September 2018, 21:39 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein Radfahrer in Rostock schwere Kopfverletzungen erlitten. Sein Brillenglas habe sich in ein Auge des 24-Jährigen gebohrt, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer sei am Montagnachmittag auf einem Fuß- und Radweg unterwegs gewesen. Ein 80-Jähriger Autofahrer habe ihn ersten Erkenntnissen nach beim Abbiegen übersehen. Der Radfahrer wurde in eine Klinik für Augenheilkunde gebracht.