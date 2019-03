Unfälle : Radfahrer stirbt bei Unfall nahe Neubukow

von dpa

06. März 2019, 12:44 Uhr

Bei einem Unfall auf der B105 nahe Neubukow (Landkreis Rostock) ist am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Lkw den 55-jährigen Radler gestreift haben, so dass dieser stürzte, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der genaue Unfallhergang soll nun von Sachverständigen der Dekra untersucht werden.