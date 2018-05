Unfälle : Radfahrerin prallt gegen Autotür: Lebensgefährlich verletzt

von dpa

22. Mai 2018, 07:27 Uhr

Greifswald (dpa/mv)- Eine Radfahrerin ist gegen eine achtlos geöffnete Autotür geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 78-Jährige fuhr am Montagmittag einen Radweg in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entlang und krachte gegen die geöffnete Tür eines parkenden Autos, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 30 Jahre alte Autofahrer habe gerade aussteigen wollen. Laut Polizeiangaben stürzte die Frau und schlug vermutlich mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sie sei nicht mehr ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.