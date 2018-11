Atom : Radioaktivitätsmessung in der Region Greifswald-Lubmin

Mit zwei Hubschraubern misst das Bundesamt für Strahlenschutz von Dienstag an im Rahmen einer Übung die radioaktive Strahlung in der Region Greifswald-Lubmin und um Dedelow bei Prenzlau. Solche Messübungen würden in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei turnusgemäß über unterschiedlichsten Regionen Deutschland durchgeführt und sollen dazu dienen, Abläufe für einen eventuellen Ernstfall zu üben. Die bei den Übungen gewonnenen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für die Katastrophenschutzbehörden der Bundesländer, um die richtigen Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu ergreifen, wie BfS-Präsidentin Inge Paulini sagte.

von dpa

05. November 2018, 13:49 Uhr

Bis Freitag werden die mit entsprechender Messtechnik ausgestatteten Hubschrauber eine Fläche von insgesamt etwa 500 Quadratkilometer überfliegen und Daten sammeln. Ziel sei es, diese Messungen dann mit Daten zu vergleichen, die an Messstationen auf dem Land gewonnen werden und diese auf Plausibilität zu prüfen. Dabei geht es um die Erfassung von natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen sowie um Ablagerungen von Caesium-137, das beim Tschernobyl-Unfall vor 32 Jahren freigesetzt wurde. Augenmerk soll auch auf das stillgelegte Atomkraftwerk und das atomare Zwischenlager in Lubmin gerichtet werden.