von dpa

31. März 2019, 09:37 Uhr

Eine 15-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Jugendliche am Samstagabend in einem Waldstück von einem überholenden Auto angefahren. Die Radlerin stürzte auf die Straße und wurde ins Krankenhaus gebracht.