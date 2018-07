Theater : «Rächer mit Maske» kämpft wieder: Gäste feiern «Müritz-Saga»

An der Mecklenburgischen Seenplatte kämpft wieder der «Rächer mit der Maske». Rund 1000 Zuschauer feierten am Samstagabend mit lang anhaltendem Applaus die Premiere des Theaterspektakels «Müritz-Saga» in Waren an der Müritz. Die 13. Folge heißt «Im Bann des Hexenjägers» und handelt von der Hexenverfolgung nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) in Mecklenburg. Besonders gefeiert wurden Jens Bache als «Freiherr von Warentin» und zugleich «Rächer» sowie Anna Marie Lehmann als seine Geliebte und Apothekerin, die knapp einer Hexenverbrennung entgeht.

von dpa

01. Juli 2018, 08:51 Uhr

Unter den Premierengästen war auch Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD), die sich nach einer schweren Erkrankung erstmals wieder öffentlich zeigte und im Herbst wieder in den Landtag zurückehren will. Die Veranstalter hoffen für das Stück bis zum 25. August auf rund 20 000 Gäste. Der Kartenvorverkauf laufe bisher besser als in den Vorjahren, sagte Müritz-Saga-Leiter Nils Düwell.